Rio Ave e Setúbal procuram primeira vitória no campeonato

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Ago, 2019, 08:16 / atualizado em 23 Ago, 2019, 08:16 | 1.ª Liga

No Estádio do Bonfim, o Vitória de Setúbal, que vem de uma pesada derrota (4-0) no Estádio do Dragão, com o FC Porto, recebe o Moreirense, que na última ronda alcançou um convincente triunfo caseiro sobre o Gil Vicente (3-0).







As duas equipas apresentam-se na máxima força.





Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o treinador dos sadinos, Sandro Mendes, lembrou que a equipa terá de estar concentrada para conseguir o triunfo.







Também no lançamento da partida o técnico dos cónegos, Vítor Campelos, garantiu que o crescimento da equipa é notório mas reconheceu que os jogos no Bomfim são sempre difíceis.







O encontro tem início agendado para as 19h00.





Duas horas depois (21h15), no primeiro jogo em Vila do Conde, o Rio Ave, que vem de um desaire com o Famalicão (1-0), defronta o Desportivo Aves, que bateu em casa o Marítimo (3-1).



Em Vila do Conde a equipa verde e branca tem uma baixa de Messias Júnior (castigado).





O treinador dos vilacondenses, Carlos Carvalhal, acredita que a equipa irá conseguir a primeira vitória no campeonato.





Os avenses avançam para a partida na máxima força.





O técnico da formação de Vila das Aves, Augusto Inácio, fez um apelo para que os jogadores deem tudo em campo.



Sábado dia grande



Vitória de Guimarães – Famalicão, 21h00





No sábado realiza-se o jogo grande da terceira ronda, com Benfica a receber o FC Porto, no primeiro clássico do campeonato.Vitória de Setúbal – Moreirense, 19h00Rio Ave - Desportivo das Aves, 21h15Benfica - FC Porto, 19h00Boavista - Paços de Ferreira, 21h30Santa Clara – Belenenses SAD, 15h30 locais (16:h30, horas de Lisboa)Marítimo – Tondela, 16h00Portimonense – Sporting, 18h30Gil Vicente - Sporting de Braga, 20h30