Rio Ave e Tondela procuram os pontos da tranquilidade

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Fev, 2019, 09:00 / atualizado em 01 Fev, 2019, 09:49 | 1.ª Liga

Depois de terem interrompido, com um triunfo em casa do Marítimo, uma série de 10 jogos sem vencer, os vila-condenses, nonos classificados, podem, em caso de triunfo, igualar o Portimonense no oitavo lugar.





Diego Lopes, a cumprir castigo, é baixa certa na equipa vilacondense.





Na conferência de imprensa de antevisão do desafio o treinador da equipa nortenha, Daniel Ramos, pediu concentração à sua equipa.















Apenas três lugares e três pontos acima da zona de despromoção, o Tondela procura pontuar para se afastar da zona perigosa, após três jogos sem vencer.





Jorge Fernandes, castigado, é ausência certa na defesa do beirões.





No lançamento da partida o técnico dos tondelenses, Pepa, lembrou que todos os jogos até final são de responsabilidde máxima.















Nos três anteriores encontros entre as duas equipas em Vila do Conde, registou-se um triunfo para cada equipa, além de um empate.





O jogo tem o início marcado para as 20h30, no Estádio do Rio Ave FC, com informações regulares na Antena 1.