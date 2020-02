Rio Ave persegue Sporting

Os vila-condenses, que não perdem há seis jogos, repartem o quinto lugar com o Famalicão, ambos com 33 pontos, e podem subir na classificação se vencerem no recinto da formação tondelense, atual 13.ª colocada com 24 pontos, formação que já não vence há dois jogos.A partir das 20:30, o Belenenses SAD, 15.º com 21, recebe o Marítimo, 12.º com 24, num embate entre duas equipas que venceram na jornada anterior.A jornada arrancou na sexta-feira, com o triunfo do Vitória de Guimarães em casa do Desportivo das Aves por 2-0.Programa e resultados da 22.ª jornada:Desportivo das Aves - Vitória de Guimarães, 0-2Tondela - Rio Ave, 18:00Belenenses SAD - Marítimo, 20:30





Domingo

Paços de Ferreira - Famalicão, 15:00Moreirense - Santa Clara, 15:00Sporting - Boavista, 17:30Sporting de Braga - Vitória de Setúbal, 20:00FC Porto - Portimonense, 20:30





Segunda-feira

Gil Vicente - Benfica, 19:30.