Rio Ave pode atirar Benfica para o quinto lugar do campeonato

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Nov, 2018, 07:51 / atualizado em 05 Nov, 2018, 07:51 | 1.ª Liga

Os vila-condenses, que partiram para a ronda no quarto lugar, somam os mesmos 17 pontos do Benfica, que, na sexta-feira, no arranque da jornada, sofreu o segundo desaire consecutivo na prova, em casa, perante o Moreirense (1-3).



O "onze" de José Gomes só precisa de pontuar para deixar para trás os encarnados, mas, para ascender ao pódio, necessita de triunfar, já que o Sporting saltou, provisoriamente, para o terceiro posto com a vitória por 2-1 no reduto do Santa Clara.



O conjunto nortenho está 100% vitorioso em Vila do Conde, onde já tombaram Boavista, Desportivo de Chaves, Marítimo e Portimonense, mas o Nacional, 17.º e penúltimo, com cinco pontos, só perdeu um de quatro jogos fora, em Braga.







Os vila-condenses partem para o encontro com seis jogadores ausentes por lesão: Makaridze, Joca, Ronan, N. Santos, Jambor e Nelson Monte.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos verde e brancos, Jsoé Gomes, denotou a vontade de manter a boa dinâmica da equipa neste início de campeonato.













Os insulares têm uma única ausência devido a lesão de Tissone.





Os alvinegros que não não ganham há quatro jogos, pela voz do técnico Costinha, querem inverter este ciclo e pontuar em Vila do Conde.







O jogo tem o início marcado para as 19h00 no Estádio do Rio AVe FC.



Jogo de aflitos em Trás-os-Montes



No jogo que encerra a jornada, o Desportivo de Chaves, 16.º, com sete pontos, e o Desportivo das Aves, 18.º e último, com quatro, lutam para sair dos lugares de despromoção.Os flavienses somam um triunfo, em empate e uma derrota em casa, enquanto os detentores da Taça de Portugal são a única equipa sem pontos e vitórias fora.