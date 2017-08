Rio Ave pode ser líder provisório da I Liga

Mário Aleixo - RTP 18 Ago, 2017, 09:35 / atualizado em 18 Ago, 2017, 09:35 | 1.ª Liga

Depois de ter vencido nas duas primeiras jornadas, tal como os três "grandes", o conjunto de Vila do Conde pode chegar à liderança, num encontro com o recém-promovido Portimonense.



A equipa nortenha apresenta-se na máxima força.



Na antevisão da partida o treinador dos vilacondenses Miguel Cardoso quer repetir a receita que rendeu duas vitórias nas jornadas anteriores. A estratégia é ter bola para condicionar o adversário.



Os algarvios iniciaram o campeonato com um triunfo sobre o Boavista, por 2-1, mas perderam em casa do Sp. Braga, pelo mesmo resultado, num encontro em que chegaram a estar em vantagem.



Também a equipa sulista se apresenta em Vila do Conde sem baixas.



Pragmático o técnico dos algarvios Vítor Oliveira na conferência de imprensa de antevisão da partida salientou que a equipa estará mais perto da vitória se jogar bem mas a conquista de pontos é o mais importante.



A partida entre vila-condenses e algarvios está marcada para as 20h30 e terá arbitragem de João Pinheiro.



O campeão Benfica joga no sábado em casa com o Belenenses, já depois de o Sporting ter visitado o Vitória de Guimarães. O FC Porto, o outro membro do quarteto de líderes, recebe o Moreirense no domingo.



Programa da terceira jornada:



- Sexta-feira (hoje), 18 ago:



Rio Ave - Portimonense, 20h30



- Sábado, 19 ago:



Tondela - Estoril-Praia, 16h00



Vitória de Guimarães - Sporting, 18h15



Benfica - Belenenses, 20h30



- Domingo, 20 ago:



Vitória de Setúbal - Desportivo de Chaves, 16h00



FC Porto - Moreirense, 18h00



Desportivo das Aves - Sporting de Braga. 20h00



Marítimo - Boavista, 20h15



- Segunda-feira, 21 ago:



Feirense - Paços de Ferreira, 20h00