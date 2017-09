Rio Ave proíbe adereços do FC Porto nas bancadas reservadas aos sócios

Lusa 12 Set, 2017, 23:18 | 1.ª Liga

O emblema vila-condense informou que "o acesso ao estádio pelas portas 2 e 3 (bancada poente) será exclusivo para os sócios do Rio Ave" e que "não será permitida a entrada de qualquer adereço alusivo ao clube adversário por estes acessos".



Segundo o Rio Ave, a medida pretende "criar melhores e maiores condições de segurança, tentando evitar qualquer foco de instabilidade entre adeptos e associados apelando, no entanto, a todos que impere o civismo e os melhores princípios de convivência".



As zonas reservadas aos adeptos portistas neste jogo serão a bancada nascente do estádio dos Arcos, assim como as laterais, descobertas, da bancada nascente.



Na receção ao Benfica, na terceira jornada, aconteceram alguns incidentes entre adeptos das duas equipas que estavam concentrados no mesmo local, algo que o clube da foz do Ave pretende evitar neste duelo com o FC Porto.



"O futebol é um desporto e um fenómeno agregador na sociedade e nunca deverá ser um veículo de violência ou um mote de desavenças ou problemas", apontou o Rio Ave, num comunicado emitido no seu sítio na internet.



Os bilhetes para o jogo com o FC Porto, agendado para domingo, às 18h00, vão começar a ser vendidos na quarta-feira no estádio do Rio Ave.