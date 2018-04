Rio Ave recebe Tondela e espreita o quinto lugar

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Abr, 2018, 08:42 / atualizado em 16 Abr, 2018, 08:42 | 1.ª Liga

A equipa de Vila do Conde, sexta classificada com 43 pontos, pode capitalizar o empate do Marítimo com o Moreirense (1-1), no domingo, que deixou os insulares com 44 pontos e à mercê do Rio Ave.



A alternar vitórias com derrotas nas últimas rondas - perdeu em Guimarães por 3-0 na jornada anterior - o Rio Ave pode assumir o quinto posto antes da entrada nos derradeiros quatro jogos do campeonato e posicionar-se para uma eventual "repescagem" para a Liga Europa, caso o vencedor da Taça de Portugal se qualifique para a Liga dos Campeões.



A equipa verde e branca apresenta-se na máxima força.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos vila-condenses, Miguel Cardoso, denotou ambição e, pela primeira vez esta época, admitiu que a equipa tem como meta segurar a posição que poderá valer uma terceira presença nas competições da UEFA.



O Tondela, vindo de quatro jogos sem vencer, ocupa o 12.º posto, com 31 pontos, e está cinco pontos acima da zona de despromoção, mas qualquer ponto será precioso para atingir a tranquilidade em definitivo.



Os beirões enfrentam o desafio sem baixas.



No lançamento da partida o técnico dos tondelenses, Pepa, revelou a intenção de obrigar o adversário a errar para conquistar os três pontos do triunfo.



A jornada ficou marcada pela vitória do FC Porto no clássico da Luz com o Benfica (1-0), que permitiu aos "dragões" recuperarem a liderança, agora com dois pontos de vantagem sobre os encarnados, enquanto o Sporting foi ao Restelo vencer o Belenenses (4-3) e ficou a três pontos dos tetracampeões.