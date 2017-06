Rio Ave regressa ao trabalho com um plantel desfalcado

Lusa 28 Jun, 2017, 17:16 | 1.ª Liga

Num dia dedicado a exames médicos, mas que já contemplou uma sessão de treino orientada pelo novo treinador, Miguel Cardoso, a única novidade em relação a reforços foi a presença do avançado Nuno Santos, jogador que pertencia aos quadros do Benfica, mas que na época passada alinhou no Vitória de Setúbal.



Neste primeiro dia de trabalho, também marcaram presença alguns jogadores do clube que na época anterior estiveram cedidos a outros emblemas, nomeadamente Silvério e Abalo, que alinharam no Leixões, Rafa Miranda, que jogou no Vilaverdense, e José Postiga, que tinha sido emprestado ao Académico de Viseu.



Na sessão faltaram Lionn e Tarantini, que recuperam de intervenções cirúrgicas, além dos brasileiros Marcelo, Leandrinho, Bruno Teles e Ronan, que ainda estão em viagem desde o seu país para Vila do Conde.



O porta-voz do grupo neste dia de arranque da nova temporada nos Arcos foi o experiente guarda-redes Cássio, que vincou a ambição da equipa para esta nova temporada.



"Entramos a querer trabalhar forte para dignificar o clube e a cidade. Sabemos que o campeonato vai ser duro, mas queremos ter uma palavra a dizer", afirmou o guardião.



Cássio aproveitou para "desejar felicidades" aos jogadores que deixaram o clube durante o defeso, mas vincou que as saídas não vão deixar o grupo fragilizado.



"Temos uma boa base de jogadores, que ficaram da época anterior, e estou certo que os responsáveis do clube vão encontrar soluções para colmatar as saídas, e nós, os jogadores mais velhos, estaremos aqui para integrar quem de novo chegar", assegurou o Cássio.



Sobre as primeiras impressões do novo treinador, Miguel Cardoso, o guarda-redes brasileiro disse "parecer ser um boa pessoa, com ideias novas", assegurando que o grupo "vai trabalhar e dar o melhor".



Entretanto, nos próximos dias são esperados em Vila do Conde mais dois reforços, ambos provenientes do Benfica: o médio Pelé, que na época passada esteve emprestado ao Feirense, e o defesa esquerdo Yuri Ribeiro, que fez a maior da época na equipa B dos 'encarnados'.