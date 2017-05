Rio Ave vence Belenenses mas fica fora da Liga Europa

Lusa 20 Mai, 2017, 18:06 | 1.ª Liga

A equipa vila-condense triunfou com golos de Guedes, aos 07 minutos, e de Gil Dias, aos 85, mas a vitória no último jogo da temporada foi insuficiente para chegar ao sexto lugar e assegurar a última vaga nas competições europeias.



O Rio Ave termina com o campeonato no sétimo lugar, com 49 pontos, menos um do que o Marítimo, que assegurou a sexta posição, com 50, graças ao empate sem golos em Paços de Ferreira, e estará na terceira pré-eliminatória da Liga Europa. O Belenenses ocupa provisoriamente o 13.º lugar, com 36 pontos.