Rio Ave vence ensaio frente ao Sporting de Espinho

Lusa 16 Jul, 2017, 11:03 | 1.ª Liga

O tento que fez a diferença no marcador foi apontado por João Novais, aos 61 minutos, numa partida onde mereceu destaque a inclusão do reforço Óscar Barreto, ex-Milionários da Colômbia



O médio colombiano já tinha jogado 20 minutos no ensaio da manhã, frente ao Famalicão, da II Liga, no empate por 2-2, e neste desafio da tarde já alinhou em cerca de 70 minutos



O próximo jogo de preparação dos vila-condenses está marcado para quarta-feira, em Barcelos, frente ao Gil Vicente, da II Liga.