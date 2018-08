Ronan David, do Rio Ave, para entre três e quatro meses após cirurgia

Lusa Comentários 08 Ago, 2018, 22:12 | 1.ª Liga



O jogador de 23 anos, a cumprir a quarta época ligado ao emblema de Vila do Conde, "irá permanecer em observação até sexta-feira", data em que regressará a Portugal para iniciar o processo de recuperação, informou o clube.



O período de inatividade do avançado "será, previsivelmente, de três a quatro meses", lê-se no comunicado publicado no sítio do Rio Ave na Internet.



Todo o grupo tem estado em contacto com Ronan, acompanhando este momento e partilhando com ele o desejo de recuperação.



Numa mensagem vídeo a partir da clínica em Barcelona onde foi intervencionado, o avançado brasileiro agradeceu o apoio do plantel e prometeu "estar de volta na sexta-feira".



O Rio Ave defronta no domingo o Feirense, em Santa Maria da Feira, pelas 16:00, na primeira jornada da I Liga 2018/19.