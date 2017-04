Rosário Central quer prolongar empréstimo de Teo Gutiérrez

Lusa 26 Abr, 2017, 19:51 | 1.ª Liga

"Seguramente que tentaremos o empréstimo [novamente]. O contrato termina em junho, mas provavelmente o Sporting tem muitas possibilidades de compra e veremos se teremos alguma variante. Para o Rosário é um valor muito alto e vamos analisar", começou por afirmar, lembrando: "Queremos continuar a contar com um jogador como ele, mas também temos de ser responsáveis porque estamos a falar de um valor muito alto".



Em declarações prestadas à comunicação social à margem do terceiro congresso ‘The Future of Football', que decorre até quinta-feira no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Luciano Cefaratti não deixou de referir que existem três partes envolvidas no negócio (Sporting, Rosário Central e Teo Gutiérrez), reconhecendo também que o Rosário fez um "grande sacrifício" pelo empréstimo.



Questionado sobre se o jogador do plantel argentino Vitor Salazar poderia ser incluído no negócio, de forma a baixar o valor de compra de 80% do passe do colombiano, o dirigente argentino esclareceu que apenas recebeu um "interesse informal" por parte do Sporting.



"Vitor Salazar é um jogador do clube e temos tido sondagens e rumores de muitas possibilidades de clubes europeus. O Sporting mostrou um interesse informal, mas não houve nenhuma proposta formal pelo jogador", declarou.



Por fim, Luciano Cefaratti falou do futebolista do Benfica Franco Cervi, antigo atleta do clube argentino, acreditando que ainda trará um retorno financeiro devido ao enorme potencial que tem apresentado ao serviço das ‘águias'.



"De Franco espera-se sempre o melhor e sabemos que vai triunfar. É um grande jogador, uma excelente pessoa e que estimamos muito no Rosário. Não me surpreende o seu rendimento e com os direitos económicos que temos ainda vai ser rentável para o clube porque tem muito potencial", concluiu.