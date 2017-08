Rossel e Nakajima apresentados como reforços do Portimonense

Lusa 28 Ago, 2017, 20:54 | 1.ª Liga

O médio espanhol Oriol Rossel, de 25 anos, vai representar o clube algarvio por empréstimo do Sporting até ao final da época, enquanto o médio japonês Shoya Nakajima, internacional olímpico pelo Japão, assinou por quatro temporadas.



Durante a apresentação dos dois reforços, o treinador Vítor Oliveira frisou a qualidade dos dois jogadores, nos quais deposita confiança para tornar o Portimonense mais forte.



“São dois jogadores de qualidade, pessoas de bom caráter, que vêm para acrescentar valor ao nosso futebol, embora estejamos atentos ainda ao mercado para tornarmos a equipa ainda mais forte”, destacou o técnico.



Segundo Vítor Oliveira, tanto Rossel como Nakajima estão disponíveis para dar o seu contributo no próximo encontro diante do Benfica, da quinta jornada.



Por seu turno, o espanhol Rossel frisou que a vinda para o Portimonense, “é uma boa oportunidade para melhorar, crescer e ajudar a equipa”.



“Vou dar o máximo de mim e acho que vou fazer uma boa época. Estou à disposição do 'mister' para jogar onde for necessário”, assegurou.



Nakajima tem no Portimonense a sua primeira experiência fora do Japão, mas ainda assim considera que está preparado para o desafio: “Estudei a equipa e achei que o meu futebol se encaixa na sua forma de jogar.”



“Jogo em qualquer posição ofensiva, isso vai depender do treinador”, afirmou o jogador japonês, acrescentando que “apesar do pouco tempo de contacto com a equipa, a impressão é muito boa”.



Para o presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, os dois jogadores são dois dos reforços que o emblema algarvio necessitava, e estão já à disposição do treinador.