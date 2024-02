Rubén de la Barrera pede consistência ao Vizela para vencer Vitória de Guimarães

“Temos de ter energia para este jogo e de demonstrar consistência. São requisitos indispensáveis para fazer pontos. Temos que conquistar três pontos para convencermo-nos de que somos uma boa equipa. Precisamos mesmo de uma vitória para confirmar isso. Com a energia dos nossos adeptos, vamos ser competitivos e ganhar este jogo”, disse o técnico, em conferência de imprensa de antevisão do dérbi minhoto.



O treinador da equipa vizelense constatou ainda a necessidade de os jogadores controlarem as emoções, tendo em conta o peso histórico que este encontro acarreta.



“Temos de transmitir, desde o primeiro minuto, que a equipa quer ganhar, mesmo sabendo que o rival é forte coletivamente e individualmente”, salientou.



Sobre os reforços assegurados na mercado de inverno, que, em Portugal, encerrou na quarta-feira, Rubén de la Barrera revelou-se satisfeito e acredita que podem fazer a diferença para alcançar os objetivos.



“Chegaram em condições ótimas, dispostos a ajudar e farão parte da lista de convocados. Aqui, todos são importantes. Acredito que os jogadores que chegaram e os que já cá estavam vêm para ajudar na segunda metade”, frisou.



O treinador falou ainda, particularmente, da contratação do médio Bruno Costa, que estava ao serviço dos franceses do Valenciennes, depois de várias temporadas ligado ao FC Porto.



“Chegou para trazer compromisso, ambição e energia. Tem um perfil de respeito, pela sua trajetória e vem com vontade de ajudar. Desportivamente, não tenho dúvidas de que vai adicionar qualidade desde o primeiro momento. Quanto mais qualidade tem o plantel, mais sólido será”, referiu.



O Vizela, em 18.º lugar, com 13 pontos, recebe no domingo, às 15:30, o Vitória de Guimarães, quinto classificado, com 36 pontos, em jogo que será arbitrado por Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.