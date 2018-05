Rúben Dias recebe repreensão e pode jogar dérbi

Lusa Comentários 02 Mai, 2018, 22:22 | 1.ª Liga

De acordo com o mapa de castigos hoje divulgado, Ruben Dias foi repreendido por factos ocorridos no jogo Paços de Ferreira-Benfica, disputado em 24 de fevereiro último e a contar para a 24.ª jornada da I Liga, que os 'encarnados' venceram por 3-1.



No mapa de castigos realce ainda para os seis dias aplicados ao presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, pela prática de uma infração disciplinar de lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa, tendo sido igualmente condenado a pagar um total de três mil euros de coima.



Igualmente punido foi o administrador da SAD do Benfica José Eduardo Moniz, que foi suspenso por 45 dias por declarações sobre agentes de arbitragem feitas a órgãos de comunicação social, tendo ainda de pagar 2.870 euros de multa.