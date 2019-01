Rúben Semedo superfeliz pela oportunidade de regressar ao campeonato português

Lusa Comentários 30 Jan, 2019, 16:22 | 1.ª Liga

O jogador, de 24 anos, que foi cedido ao Rio Ave pelos espanhóis do Villarreal, até ao final da temporada, começou hoje a treinar em Vila do Conde e, em declarações ao site do clube, disse esperar "ajudar a equipa a chegar aos lugares europeus".



"É bom estar de volta ao meu país, onde tenho a minha família e os meus amigos. É um campeonato que gosto muito, conheço as equipas e sei como jogam. Estou superfeliz pela oportunidade que o Rio Ave me está a dar, de poder participar, outra vez, no campeonato português", partilhou Rúben Semedo.



O defesa central, que cumpriu a primeira parte da temporada no Huesca, também por empréstimo do Villarreal, onde fez apenas 12 jogos, espera agora, nos Arcos, relançar a carreira, mostrando confiança que as suas capacidades serão úteis ao Rio Ave.



"Espero ser um bom companheiro, isso é o principal, mas quero ajudar em tudo o que estiver ao meu alcance. Enquanto jogador acho que posso trazer mais robustez, rapidez e potência no jogo aéreo, pois essas são as minhas principais qualidades", vincou Rúben Semedo.



O defesa central, que viveu o ano passado tempos conturbados, após ter sido acusado de alguns crimes e ter estado detido cinco meses, acredita que, nesta nova etapa da sua carreira, poderá melhorar as capacidades.



"O Rio Ave sempre deu oportunidades a muitos jogadores. Houve atletas que não chegaram ao clube no seu melhor nível, mas depois de cá estarem saíram em boa forma. A equipa não está na posição [no campeonato] que merece e estou aqui para ajudar a colocá-la no sítio onde deve estar", garantiu o defesa, internacional português pelas seleções jovens.



Rúben Semedo, que fez quase toda a sua formação no Sporting até chegar à equipa principal dos ‘leões', transferiu-se em 2017 para o Villarreal, num negócio avaliado em 15 milhões de euros.



O defesa é o primeiro reforço dos vila-condense nesta janela de transferências de janeiro.