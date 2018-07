Rui Alves apela "à união dos clubes da Madeira"

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Jul, 2018, 08:10 / atualizado em 03 Jul, 2018, 08:10 | 1.ª Liga

Rui Alves, que cumpre o seu nono mandato consecutivo à frente dos destinos da coletividade, referiu ter vários desafios pela frente: "Toda a direção está motivada para esses mesmos desafios, mas vamos trabalhar, esperando também que este mandato fique marcado pelo bom relacionamento entre os clubes da Madeira e com o seu principal parceiro, que é o Governo Regional da Madeira."



"Temos por intuito de que sejam retomados desafios antigos e muito importantes, já que permitiram que, quase todas as épocas, a Madeira estivesse representada a nível europeu", explicou durante a tomada de posse para o triénio 2018/2021.



Por isso mesmo, Rui Alves disse que iriam "ser reivindicativos nessa área, porque a Madeira e os clubes que a representam merecem que isso aconteça, demonstrando que esta não é uma luta terminada".



O presidente do Nacional fez ainda votos de poder contar também "com a comunicação social neste fenómeno desportivo", não com o sentido de serem favorecidos, "mas pelo papel que desempenha na sensibilização junto da opinião pública".