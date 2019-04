Rui Costa arbitra o encontro Benfica-V. Setúbal

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Abr, 2019, 11:03 / atualizado em 14 Abr, 2019, 11:03 | 1.ª Liga

Tiago Costa e Pedro Ribeiro vão ser os assistentes de Rui Costa.



João Malheiro Pinto foi selecionado para quarto árbitro.



Vasco Santos vai estar no VAR e será coadjuvado por Sérgio Jesus.



O juiz de campo, de 42 anos, começou a sua atividade em 1994 e ascendeu à 1.ª categoria em 2003.



Esta temporada já soma 26 jogos (16 na I liga, 7 na II Liga, 2 na Taça da Liga e 1 na Taça de Portugal).



Esta época dirigiu três jogos do Benfica frente ao Aves, Feirense e Boavista, todos no Estádio da Luz, a contar para o campeonato.



Em relação ao Vitória de Setúbal arbitrou dois jogos, um para o campeonato frente ao Feirense, em Santa Maria da Feira, e outro entre os sadinos e o Tondela, no Bonfim, para o campeonato.