Rui Fonte tem tudo acertado para regressar ao Sporting de Braga

Lusa Comentários 20 Ago, 2019, 14:12 | 1.ª Liga

Segundo a mesma fonte, os termos do contrato de três anos a ser assinado pelas partes estão acertados, e o regresso de Rui Fonte a Braga deve ser oficializado nos próximos dias.



Rui Fonte, de 29 anos, chega proveniente dos ingleses do Fulham, que, na época passada, emprestaram o jogador ao Lille, de França.



O avançado jogou no Sporting de Braga em 2015/16 e 2016/17, e ainda algumas partidas no início de 2017/18, antes de sair para o clube londrino em agosto de 2017.