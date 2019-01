Rui Pedro Soares explica boa época do Belenenses SAD

Mário Aleixo - RTP Comentários 31 Jan, 2019, 10:39 / atualizado em 31 Jan, 2019, 10:39 | 1.ª Liga

Desta forma a receção do Belenenses SAD ao Moreirense, na segunda-feira, terá de ser noutro recinto.



Nesta altura o António Coimbra da Mota no Estoril e o complexo desportivo do Real de Massamá são as alternativas equacionadas.



No diálogo com os jornalistas no final do jogo com o FC Porto o líder da SAD dos azuis confirmou a transferência do extremo Fredy e explicou que a mesma tem a ver com a necessidade de vender ativos para construir património que no futuro evite problemas como o do atual estádio.





O dirigente lembrou também que já baixou três milhões de euros em relação à dívida herdada em 2007 e admitiu que esta quinta-feira, dia de fecho do mercado de inverno, pode sair ou entrar mais algum jogador.