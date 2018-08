Rui Vitória aposta em Rafa de início, Peseiro lança Montero e Raphinha

Lusa Comentários 25 Ago, 2018, 18:48 | 1.ª Liga

Salvio, que já tinha falhado o encontro europeu com o PAOK, volta a ser ausência, enquanto, do lado do Sporting, o central francês Mathieu é baixa de última hora, entrando André Pinto para o seu lugar.

Do lado do Benfica, Rui Vitória vai lançar o extremo internacional português Rafa para o lugar de Zivkovic, sendo esta a única alteração dos `encarnados` relativamente ao embate com os gregos.

Desta forma, o Benfica vai apresentar-se com Vlachodimos, na baliza, atrás de um quarteto defensivo formado por André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo.

No meio-campo, as `águias` alinham com o habitual tridente composto por Fejsa, Pizzi e Gedson Fernandes, enquanto o ataque vai ficar a cargo de Rafa, Cervi e Ferreyra.

Já os `leões` entram na Luz com duas `baixas` de peso, como são os casos do central Mathieu e do ponta de lança Bas Dost, que vão ser rendidos por André Pinto e Montero, respetivamente.

Contudo, o técnico José Peseiro reservou outra alteração no `onze` do Sporting, colocando Raphinha no lugar do croata Misic, que tinha sido titular diante do Vitória de Setúbal.

Assim, o conjunto `verde e branco` vai alinhar com o guarda-redes Salin, os defesas Ristovski, Coates, André Pinto e Jefferson, um meio-campo, presumivelmente, com Battaglia, Bruno Fernandes e Acuña, ao passo que Nani e Raphinha vão apoiar Montero.

Benfica e Sporting jogam a partir das 19:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que será dirigido pelo árbitro Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.