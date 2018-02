Rui Vitória. "De facto, foi uma semana atribulada"

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Fazendo um longo raciocínio sobre arbitragem, o VAR e respetivo protocolo, Rui Vitória pediu mais bom senso. Porque um erro pode levar à extinção de um clube e a vários despedimentos.



"É fundamental que os árbitros entendam que as decisões tomadas têm que ter um rigor enorme. O ano passado desceu-se por um golo. O Arouca desceu por um golo no Estoril. É preciso ter-se a máxima atenção. Não aceito facilmente decisões tomadas com esta negligência e leviandade", explicou o técnico do Benfica.



"Há treinadores e jogadores que podem ser despedidos por causa de uma situação destas [erros do VAR]. É preciso refletirmos e pensarmos. Andamos aqui agarrados ao VAR e é preciso haver bom senso na arbitragem. Se é preciso ir mais vezes ao monitor, vamos. Se é preciso falar mais, falamos. Não vamos andar atrás do protocolo. É preciso tomar medidas", declarou.



Sobre o encontro de sábado frente ao Paços de Ferreira, Vitória manteve o discurso habitual de "somar os três pontos em mais uma batalha" que resta do campeonato.