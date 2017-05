Rui Vitória sugere momento de reflexão para rentabilizar o futebol em Portugal

Lusa 22 Mai, 2017, 21:17 | 1.ª Liga

"Acho que é o momento importantíssimo de reflexão de todas as partes, daquilo que é o treinador e a função do jornalista para que todos possamos rentabilizar, melhorar e dar um aspeto daquilo que é tão bom e que nós temos em Portugal, o futebol", começou por apelar, acrescentando: "Todos em conjunto devemos arranjar as melhores formas de rentabilizar e de evoluir em termos de modalidade".



Durante o discurso na cerimónia de entrega dos prémios CNID [Associação dos Jornalistas de Desporto], o treinador bicampeão no comando das ‘águias’ sublinhou a importância de "inverter os papéis para perceber as dificuldades" de ambas as partes.



"É importante que eu me sente no meu lugar e tenha a capacidade de me sentar no lugar de quem está à minha frente. Muitas vezes, meto-me naquilo que são as funções de um jornalista, funções de quem está à minha frente a fazer uma pergunta e as dificuldades que existem. É fundamental fazer o papel inverso", explicou.



Quanto à distinção de melhor treinador do ano e consequente prémio, Rui Vitória repartiu o galardão com os seus jogadores e a sua equipa técnica: "Quero partilhar isto com os meus jogadores - eles merecem grande fatia deste prémio - e com a minha equipa técnica, que são elementos de excelente capacidade e merecem ser reconhecidos e vistos. A minha homenagem a eles todos, sem eles eu não ganharia este prémio".



Contudo, o treinador dos ‘encarnados’ esclareceu que "nem sempre um grande título é a melhor forma de comunicar".