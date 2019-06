Santa Clara anuncia médio Nené como primeiro reforço para 2019/2020

Lusa Comentários 12 Jun, 2019, 14:11 | 1.ª Liga

O anunciou foi feito no sítio oficial dos ‘encarnados’ de Ponta Delgada, com Rui Filipe da Cunha Correia, conhecido por Nené, a assinar por três épocas e a tornar-se o primeiro reforço da temporada.



O futebolista, natural da ilha da Graciosa, que fez 60 jogos ao serviço do Fafe, durante duas épocas, passou pela formação e equipa B do Sporting de Braga e jogou ainda no Montalegre.



Nené, de 24 anos, deixa o clube que foi eliminado do Campeonato de Portugal pelo Praiense para integrar a equipa que terminou esta época em 10.º a I Liga.