Santa Clara e Belenenses procuram voltar às vitórias

30 Nov, 2018 | 1.ª Liga

Os açorianos perderam os últimos dois jogos para o campeonato, na receção ao Sporting (2-1) e na visita ao Vitória de Guimarães (2-0), enquanto o Belenenses empatou nessas rondas, no terreno do Portimonense (1-1) e em casa com o Boavista (0-0), seguindo-se para a ambos a eliminação na quarta ronda da Taça de Portugal.





As duas equipas ocupam lugares tranquilos, a meio da tabela classificativa, onde o Santa Clara surge no nono lugar, com 14 pontos, mais dois do que os lisboetas, que seguem em 10.º e sem derrotas na competição nos últimos quatro jogos.





Na formação açoriana há três baixas por lesão: Thiago Santana, Alfredo Stephens e João Lucas.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos insulares, João Henriques, admitiu que a sua equipa tem condições para ganhar aos lisboetas.





Nos azuis há quatro jogadroes lesionados: Sagna, Nuno Tomás, Chaby e Caeiro.





No lançamento da partida o técnico da equipa belenense, Silas, espera um jogo cerrado mas aponta o bom momento da sua equipa.



Este vai ser o sétimo jogo entre as duas equipas, num registo histórico equilibrado em que cada uma soma duas vitórias e dois empates.

O Santa Clara pode subir provisoriamente ao sexto lugar, caso vença os azuis, enquanto o Belenenses aspira a igualar o Vitória de Guimarães no sétimo posto.