Santa Clara e Vitória de Setúbal empatam nos Açores

O iraquiano Osama Rashid deu vantagem aos açorianos, aos seis minutos, e o brasileiro Pirri empatou para os setubalenses, aos 12.

Com este resultado, o Santa Clara, que somou o segundo jogo sem vencer, ocupa o nono lugar, com 12 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal, cujo único triunfo ocorreu na quinta jornada, segue no 13.º, com nove.