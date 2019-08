Santa Clara otimista na conquista da primeira vitória em Paços de Ferreira

Lusa Comentários 16 Ago, 2019, 16:34 | 1.ª Liga

"Após a análise do jogo que fizemos frente ao Famalicão [derrota por 2-0], verificámos dois ou três pontos que são essenciais para ficarmos otimistas: fizemos 26 remates à baliza, é só a melhor marca desde de que sou treinador do Santa Clara. É uma questão de eficácia", assinalou João Henriques, em conferência de imprensa.



O técnico dos açorianos assegurou que os jogadores vão estar motivados e mostrou-se confiante de que a equipa está no "bom caminho" para conseguir realizar um campeonato tranquilo.



"Queremos retificar com pontos, sabemos que estamos num bom caminho para ir ao encontro das vitórias, porque é isso que nos vai garantir sustentabilidade e uma época boa", afirmou.



Sobre o adversário, João Henriques disse esperar um Paços de Ferreira "forte" e nada afetado pela pesada derrota (5-0) sofrida frente ao Benfica, na jornada inaugural.



"Não é o jogo com o Benfica que vai colocar o Paços de Ferreira animicamente mais debilitado, antes pelo contrário, vamos encontrar um Paços com muita vontade de começar o campeonato em casa bem. É isso que estamos à espera, um Paços forte, à procura de conquistar os três pontos", advertiu.



O treinador dos insulares comentou a recente troca de acusações entre o clube açoriano e o Sporting de Braga, relativamente ao interesse dos minhotos em contratar o avançado brasileiro Guilherme Schettine, descrevendo o caso como "uma situação de empresários".



"O Santa Clara está muito bem servido de administradores e ‘team managers’, que são pessoas sérias e com caráter, que fazem as coisas muito bem feitas e algumas pessoas do futebol não estão habituadas a isso", atirou o técnico, de 46 anos.



Santa Clara, 15.º classificado, e Paços de Ferreira, 16.º, ambos sem pontuar, defrontam-se no domingo, às 16:00, no estádio da Capital do Móvel, em jogo da segunda jornada da I Liga.