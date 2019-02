Santa Clara quer surpreender Rio Ave em Vila do Conde

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Fev, 2019, 08:23 / atualizado em 15 Fev, 2019, 08:23 | 1.ª Liga

Os vila-condenses, oitavos classificados com 28 pontos, venceram dois dos últimos cinco encontros e podem, em caso de vitória, ultrapassar provisoriamente o Belenenses, sétimo com 30.



Já os açorianos, 10.º com 24, venceram apenas um dos sete encontros mais recentes, mas podem, mesmo assim, caso triunfem em Vila do Conde, igualar o Portimonense, nono colocado.







Fábio Coentrão é a única novidade na lista de convocados dos nortenhos. De fora por lesão ficaram Borevkovic, Joca, Nuno Santos, Leandrinho e Geslon Dala.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos verde e brancos, que procura o primeiro triunfo em casa, pede atitude à equipa para não ser surpreendida pelo adversário que considera incómodo.







Na equipa insular regista-se a ausência de Osama Rashid e Anderson.





No lançamento do desafio o técnico dos açorianos, João Henriques, disse que quer manter o bom registo fora de portas para dar continuidade à estabilidade da equipa.







A jornada 22 encerra na segunda-feira, com a visita do Benfica, segundo classificado com 50, menos um do que os "dragões", ao terreno do Desportivo das Aves, 14.º com 21.





O jogo tem início marcado para as 20h30, com informações regulares na Antena 1 com o jornalista Paulo Vidal.O campeão e líder da I Liga FC Porto recebe o Vitória de Setúbal, 12.º classificado com 22 pontos, no sábado, um dia depois (domingo) o Sporting, quarto com 42, recebe o SC Braga, terceiro com 49.