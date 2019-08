Santa Clara recebe Famalicão e quer vitória para começar bem a época

Lusa Comentários 09 Ago, 2019, 15:41 | 1.ª Liga

"Nesta altura do campeonato, mais importante do que jogar muito bem são os três pontos, para começar a consolidar um posicionamento e acumular pontos que nos deem algum conforto", afirmou João Henriques, na antevisão da partida da primeira jornada.



O treinador dos açorianos disse querer "começar bem a época", contra "um adversário direto na luta pela manutenção", que conta com muito "valor individual".



"Tem uma ideia positiva de jogo, uma equipa que, apesar de jovem, tem boas dinâmicas, ou seja, é bem orientada e com individualidades de valor que a qualquer momento podem virar o jogo a favor deles", referiu o treinador dos ‘encarnados’ de Ponta Delgada, que na pré-época foram derrotados pelo Famalicão por 2-1.



João Henriques revelou ainda que não está “minimamente preocupado” com eventuais saídas do plantel, porque tem “soluções para jogadores que possam sair”.



O técnico considerou ainda que o prazo para fecho do mercado de transferências "não é justo".



"Para nós, equipas mais pequenas, é menos positivo, porque temos menos poder para retificar eventuais saídas e os clubes com mais poderio sabem que até ao ‘lavar dos cestos há vindimas’ e as ‘vindimas’ podem ser sempre boas para eles porque tem capacidade para ir buscar quem querem", disse.



O jogo entre o Santa Clara e o Famalicão está marcado para as 15h30 (hora local), no Estádio de São Miguel, nos Açores.