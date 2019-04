SC Braga acusa arbitragens de desvirtuarem o campeonato

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Abr, 2019, 07:49 / atualizado em 29 Abr, 2019, 07:49 | 1.ª Liga

A equipa do SC Braga perdeu com o Benfica e fala em falência das arbitragens | Epa-Octávio Passos

"Mais uma jornada, mais uma demonstração da falência da arbitragem em Portugal, da incoerência dos seus critérios e da sua clara interferência na classificação em prol do 'status quo' vigente", pode ler-se no comunicado publicado após o jogo realizado no Estádio Municipal de Braga.

Os responsáveis bracarenses consideram que a primeira grande penalidade a favor do Benfica foi "indevidamente marcada", pelo árbitro Tiago Martins, por "não existir falta de Esgaio" sobre João Félix, e defendem ter ficado um penálti por assinalar a seu favor na primeira parte, entre outros erros disciplinares."Nos momentos de decisão, o SC Braga foi sempre impedido de disputar o terceiro lugar, sendo também flagrante a forma como o nosso competidor direto (Sporting) foi constantemente favorecido, jornada após jornada, para que o topo da tabela refletisse a hierarquia crónica", lê-se.Segundo o SC Braga, "há bons árbitros em Portugal, mas há também uma notória incapacidade de renovar o setor e isso exige uma profunda reflexão do Conselho de Arbitragem"."Quando se desvirtua um campeonato, algo vai profundamente mal no reino da arbitragem", conclui.