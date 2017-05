SC Braga anuncia contratações de Paulinho e Sequeira

Lusa 24 Mai, 2017, 16:53 | 1.ª Liga

O presidente dos bracarenses, António Salvador, tinha revelado o interesse no jogador no sábado e esta quarta-feira o sítio do clube confirmou o reforço.



Sequeira cumpriu a quarta época ao serviço do Nacional, equipa que desceu de divisão, depois de passagens por Leixões, Fafe e Leça.



"É um grande passo na minha carreira e trabalhei muito para que isto acontecesse. Chego a um clube que tem grandes ambições e estou muito feliz para estar aqui. Quando fui convidado para este projeto nem hesitei e agora sou mais um para ajudar", afirmou ao sítio ‘arsenalista’.



O lateral quer provar que merece a oportunidade e frisou a experiência que já tem de I Liga, notando que, "para se jogar no Sporting de Braga, é preciso ter qualidade".



"Sou um jogador de equipa, que põe os objetivos do grupo acima dos objetivos individuais", apresentou-se.Melhor marcador da II Liga promete empenho