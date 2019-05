SC Braga e Portimonense despedem-se do campeonato

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Mai, 2019, 08:37 / atualizado em 17 Mai, 2019, 08:37 | 1.ª Liga

Na 34.ª e última ronda, o Sporting de Braga recebe o Portimonense já com o quarto lugar definido, enquanto a equipa de António Folha, em caso de vitória, pode igualar provisoriamente Santa Clara e Rio Ave, oitavo e nono, respetivamente, ambos com 42 pontos.



Além da despedida da época, o encontro poderá também ser o último de Abel Ferreira no comando dos bracarenses, já que a continuidade do técnico português está em dúvida, de acordo com a imprensa desportiva.







Nos bracarenses Bruno Viana está castigado e Lucas, Ricardo Ferreira, Raul Silva e Claudemir estão lesionados.





Na conferência de antevisão da partida o treinador dos "arsenalistas" Abel Ferreira confessou em jeito de balanço da época que o grupo está insatisfeito porque queria mais.







A equipa algarvia tem uma baixa Marcel que está lesionado.







No lançamento do desafio o técnico dos alvinegros, António Folha, revelou o desejo de terminar o campeonato a ganhar.







Antes e depois





A jornada tem o ponto alto no sábado, dia em que o Benfica, líder do campeonato, recebe o Santa Clara e precisa de apenas um ponto para recuperar o título, enquanto o FC Porto, segundo, a dois pontos, tem de vencer o Sporting em casa e esperar uma derrota dos ‘encarnados’ para revalidar o título.





A partida está agendada para as 20h30 e terá arbitragem de João Capela.A derradeira jornada arrancou na quinta-feira, com o Belenenses, vindo de nove jogos sem ganhar, a derrotar o já despromovido sobre o Nacional, por 3-0, resultado que lhe permitiu subir, de forma provisória, ao sétimo lugar, com 43 pontos.