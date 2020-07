SC Braga em Tondela a pensar no pódio e dia de festa para o FC Porto

Num dia em que duas das equipas aflitas (Tondela e Portimonense) do campeonato entram em campo para lutar pela manutenção, no Dragão, já com o título de campeão assegurado, o FC Porto recebe as faixas e prepara-se para voltar a fazer a festa - mas não no estádio, que continua sem público.



Uma vitória "arsenalista" em Tondela, recolocaria o Sporting de Braga, que parte para o jogo a dois pontos dos "leões", no terceiro posto e, mesmo que o Sporting ganhe na terça-feira ao Vitória de Setúbal, o último lugar do pódio fica por definir na última ronda, de dificuldade máxima para ambos os emblemas: os minhotos recebem o campeão FC Porto e o Sporting visita o rival Benfica.



Em causa está, além do prestígio de encerrar o pódio, a fase mais adiantada ou menos em que as equipas abordam a próxima Liga Europa.



O Tondela tem boas razões para não facilitar, já que está empenhado na corrida pela manutenção, ainda em igualdade pontual com o penúltimo, o Vitória de Setúbal, e o Portimonense.



É quase certo que será um destes emblemas a acompanhar o Desportivo das Aves na descida, se bem que o Belenenses SAD, que está cinco pontos à frente, ainda não esteja salvo.



Pela fuga à descida joga ainda o Portimonense, que visita o Paços de Ferreira, que ocupa o 13.º lugar, também com 35 pontos, fechando o dia com mais um jogo de consagração para o campeão FC Porto, que recebe no Dragão o Moreirense.



Com a final da Taça já em perspetiva, o FC Porto faz o último jogo da época no seu estádio e isso será ocasião para receber mais uma taça para o já riquíssimo palmarés.



Programa da 33.ª jornada:



- Sábado, 18 jul:



Rio Ave – Santa Clara, 2-2.



Famalicão – Boavista, 2-2.



- Domingo, 19 jul:



Belenenses SAD – Gil Vicente, 1-0.



Vitória de Guimarães – Marítimo, 1-0.



- Segunda-feira, 20 jul:



Paços de Ferreira – Portimonense, 17h00.



Tondela – Sporting de Braga, 19h15.



FC Porto – Moreirense, 21h15.



- Terça-feira, 21 jul:



Sporting – Vitória de Setúbal, 19h00.



Desportivo das Aves – Benfica, 21h15.