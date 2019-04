SC Braga. Raul Silva operado ao joelho esquerdo

Lusa Comentários 04 Abr, 2019, 16:53 / atualizado em 04 Abr, 2019, 16:53 | 1.ª Liga

Segundo uma nota publicada no sítio dos ‘arsenalistas', Raul Silva foi submetido a intervenção cirúrgica, "estando já a iniciar o processo de recuperação que o vai afastar dos relvados durante os próximos meses".



O central brasileiro lesionou-se no jogo da 26.ª jornada, na visita a Setúbal (vitória por 1-0), a 16 de março, tendo, nos dias seguintes, o Sporting de Braga revelado tratar-se de uma rutura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo.



Raul Silva, de 29 anos, cumpria a segunda temporada nos bracarenses e falha o resto desta temporada e o início da próxima.