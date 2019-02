SC Braga vacila e agita frente do campeonato da I Liga

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Fev, 2019, 09:26 / atualizado em 23 Fev, 2019, 09:27 | 1.ª Liga

Após este desaire os minhotos mantiveram o terceiro lugar mas podem ver o Sporting aproximar-se se os “leões” forem à Madeira vencer o Marítimo, na segunda-feira.





Já o primeiro lugar está mais distante para os “arsenalistas” do Minho que estão à distância de oito pontos do líder FC Porto.





No final do jogo com os azuis de Lisboa o treinador dos nortenho, Abel Ferreira, lamentava a falta de eficácia da sua equipa.













No rescaldo do desafio em Tondela que o FC Porto venceu por 3-0, o técnico dos "dragões", Sérgio Conceição, via mérito no triunfo alcançado pela sua formação.













Os “dragões” somaram a segunda vitória seguida no campeonato ao vencer na visita ao Tondela, por 3-0, e vão manter a liderança após a 23.ª jornada, antes do clássico com o Benfica.Os encarnados estavam a um ponto dos azuis e brancos e agora estão a quatro, apesar de terem menos um jogo.