Segunda "chicotada" da época no campeonato da I Liga

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Nov, 2018, 12:15 / atualizado em 26 Nov, 2018, 12:16 | 1.ª Liga

O técnico de 44 anos, que viveu a sua primeira experiência em equipas do primeiro escalão, deixa o Marítimo fora da Taça de Portugal, após o pesado desaire caseiro com o Feirense, e no 12.º posto do campeonato, um ponto acima da zona de despromoção, com 10 jornadas disputadas.



O anúncio da saída de Cláudio Braga, que fez grande parte da sua carreira na Holanda, eleva para dois os despedimentos de treinadores na edição 2018/19 da I Liga, sucedendo a José Peseiro, que foi afastado do Sporting, no início de novembro.



O treinador português, que estava a viver a sua segunda passagem pelo clube lisboeta, não convenceu a nova direção dos "leões", liderada por Frederico Varandas, e foi despedido após a derrota com o Estoril (2-1), para a Taça da Liga, no Estádio José Alvalade.

- Alterações de treinadores na I Liga de futebol 2018/19:8.ª jornada, Sporting, José Peseiro por Marcel Keizer

10.ª jornada, Marítimo, Cláudio Braga, por definir