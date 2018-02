Sem Bas Dost, Jesus admite Montero e Doumbia juntos no ataque "para ver se dá"

Lusa 03 Fev, 2018, 19:55 / atualizado em 03 Fev, 2018, 19:55 | 1.ª Liga

Na antevisão ao encontro de domingo com o Estoril Praia, a conferência de imprensa foi dominada por questões relacionadas com as lesões que afetam o plantel `leonino`, mais concretamente sobre quem irá substituir o ponta de lança holandês.

"Montero e Doumbia são jogadores com mais ligação de toque posicional, não têm características de finalização, mas podem jogar os dois, não conhecendo ainda muito um do outro. Mas temos que lançar as nossas ideias para ver se dá", começou por dizer.

Ainda assim, Jorge Jesus insistiu em explicar as razões que tiram tempo à equipa para ensaiar um onze tipo com diferentes jogadores.

"Não há tempo para mudar algo na equipa, praticamente não treinamos, recuperamos só. Não há tempo para trabalhar a equipa em função do adversário, só para trocar. Pode ser que no jogo dê. Jogamos um bocadinho no escuro", lamentou.

Quanto ao desafio na Amoreira, o treinador `leonino` lembrou que os canarinhos têm vindo a melhorar e destacou a forma como se reforçou no mercado de inverno.

"Acho que o Estoril tem vindo melhorar de jogo para jogo. Aproveitou o mercado e reforçou-se com alguns jogadores. Tem-se notado que têm vindo a melhorar. Estão num período bom e ganharam o último jogo", disse.

Para o fim, o técnico deixou claro que as alternativas recentes de Lumor, Misic e Wendel vão ter mais dificuldades para entrar na equipa.

"São três jogadores que, face ao posicionamento, a forma como olho para o treino requer tempo de treino e conhecimento das ideias do treinador. Um avançado [Rúben Ribeiro e Montero] já nos dá mais liberdade tática. Um defesa ou um médio comigo já não tem essa possibilidade", justificou.

No domingo, o Estoril Praia, 17.º classificado, com 15 pontos, recebe o Sporting, líder do campeonato, com 50, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, pelas 18:00, em jogo da 21.ª jornada da I Liga.