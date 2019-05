Ser ou não ser campeão

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Mai, 2019, 10:28 / atualizado em 04 Mai, 2019, 10:28 | 1.ª Liga

Benfica e FC porto não desarmam na luta pela conquista do 1.º lugar do campeonato

Apesar de o segundo lugar no campeonato da I Liga poder dar acesso à Liga dos Campeões, conquistar o título tem todas as vantagens para além de proporcionar uma festa entre equipa e adeptos.



A nível financeiro são no mínimo 40 milhões de euros garantidos pela presença na fase de grupos da “Champions”, sem esquecer o facto do segundo classificado ter de iniciar a pré-temporada mais cedo.



Para chegar à liga milionária o vice-campeão terá de realizar duas pré-eliminatórias (quatro jogos) em agosto, no mesmo mês em que se inicia o campeonato e se realiza a Supertaça. Facto que tornará a planificação da época 2019/20 mais complicada.





Recorde-se que a Supertaça se jogará a 3 ou 4 de agosto, a 3.ª pré-eliminatória da “Champions” entre 6 e 16 de agosto, a 1.ª jornada do campeonato a 10/11 de agosto e o “play-off” da “Champions” entre 20 e 28 de agosto.





Percebe-se agora o porquê de tanta luta para atingir o 1.º lugar do campeonato.





Eis os desafios que faltam às duas equipas que lutam pelo título de campeão:



Benfica – Portimonense (casa), Rio Ave (fora) e Santa Clara (casa).



FC Porto – Aves (casa), Nacional (fora) e Sporting (casa).