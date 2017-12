Sérgio Conceição considera Cristiano Ronaldo o melhor de sempre

Lusa 09 Dez, 2017, 13:38 | 1.ª Liga

"Somos uns sortudos de presenciar a qualidade do Cristiano. É um orgulho muito grande presenciar esta conquista de títulos e a sua qualidade. O Cristiano é, sem dúvida, o melhor jogador de sempre, sem dúvida nenhuma", afirmou Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

Ronaldo, que conquistou em 2017 a Liga dos Campeões, a liga espanhola, a Supertaça europeia e a Supertaça espanhola pelo Real Madrid, recebeu na quinta-feira a Bola de Ouro pela quinta vez, igualando os cinco troféus do avançado argentino Lionel Messi (2009 a 2012 e 2015).

O `capitão` da seleção lusa, que recebeu o troféu numa cerimónia realizada na Torre Eiffel, em Paris, já tinha arrebatado a Bola de Ouro em 2008, 2013, 2014 e 2016, nas edições intermédias num prémio entregue conjuntamente pela France Football e a FIFA.

Questionado sobre a arbitragem nas competições nacionais, Sérgio Conceição mostrou-se algo insatisfeito, partilhando um telefonema que recebeu de um jornalista francês.

"Quero é que o árbitro seja feliz e que faça um bom jogo. Não quero ser beneficiado, quero é que os árbitros sejam corretos. Não me quero sentir uma equipa estrangeira a jogar em Portugal com um amigo jornalista francês me disse esta semana. Ele fez essa observação no sentido de dizer que o FC Porto tinha de fazer mais do que os outros para conseguir vencer. Achei piada a essa observação e registei", explicou.

O FC Porto, líder com os mesmos 33 pontos do Sporting, visita o Vitória de Setúbal, 16.º com 10, no domingo, a partir das 20h30, em jogo da 14.ª jornada da I Liga.