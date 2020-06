Sérgio Conceição e a razão do desaire do FC Porto em Famalicão

O FC Porto perdeu por 2-1 com o Famalicão e pode ter comprometido a liderança da I Liga. O treinador dos "dragões", Sérgio Conceição, gostou do desempenho da equipa, até ao momento do golo do Famalicão. A partir daí, o técnico considera que faltou aos jogadores carácter e inteligência.