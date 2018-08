Sérgio Conceição espera jogo complicado com o Belenenses e duvida de reintegração de Marega

RTP Comentários 18 Ago, 2018, 14:51 | 1.ª Liga

O técnico dos `dragões` assegurou ter a lição bem estudada em relação ao Belenenses, salientando que o FC Porto está preparado para as dificuldades que pode encontrar.

"O FC Porto tem de marcar mais um golo do que o adversário para conseguir ganhar o jogo. É um jogo historicamente difícil contra uma equipa que, à semelhança do que fez na parte final do último campeonato, é interessante, muito organizada sem bola, atrevida com bola, uma equipa competente", afirmou Sérgio Conceição.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, marcado para domingo, o técnico `azul e branco` enalteceu a importância de a sua equipa conseguir um bom jogo.

"Vamos encontrar as dificuldades normais de jogar contra uma boa equipa. Mas os jogos muitas vezes dependem muito mais do que nós fazemos e nós estamos preparados para pegar no jogo e fazer o necessário para os três pontos", frisou.

Sérgio Conceição falou ainda do processo disciplinar aberto pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a Brahimi, depois de a Comissão de Instrutores da Liga de clubes ter arquivado a queixa do Benfica contra o jogador.

"No ano passado, havia a novela das denúncias anónimas, este ano pega-se nos jogadores individualmente. Não tenho de dar exemplos sobre o que foi o Herrera na final da Supertaça com o Aves. Levou três ou quatro pontos, ficou a sangrar, foi agredido por um adversário e não vi ninguém a falar nisso", recordou.

Reintegração de Marega

O treinador do FC Porto assumiu hoje ter dúvidas sobre se a reintegração de Marega no plantel portista será positiva e explicou que "tudo vai depender do comprometimento" do futebolista maliano.



O presidente dos `dragões`, Pinto da Costa, disse hoje, em entrevista ao jornal O Jogo, que está muito contente com a resposta que o maliano tem dado nos treinos que faz à parte do plantel e que deverá ser reintegrado no grupo durante a próxima semana.



No entanto, Sérgio Conceição admitiu não estar tão confiante como o dirigente, assumindo desconhecer se a reintegração do melhor marcador da equipa na época passada será benéfica.



"Não sei se será uma boa notícia. Depende! Se o Marega treinar, se o Marega estiver comprometido, se o Marega estiver envolvido. Vamos ver. Não quero falar mais disso", disse o treinador, que voltou a falar do jogador mais à frente quando confrontado com "o comprometimento de Brahimi.



Numa altura em que os mercados de transferências de Inglaterra e Itália já fecharam, Sérgio Conceição foi questionado pelos jornalistas sobre se Brahimi está, ou não, focado no FC Porto.



"Sempre esteve. O Brahimi e todos os jogadores, excetuando um caso que tivemos e que já falámos aqui hoje", disse Sérgio Conceição, referindo-se a Moussa Marega



O maliano tem treinado à parte do plantel portista e ainda não foi opção para o treinador nos dois jogos oficiais disputados, casos das vitórias na Supertaça Cândido Oliveira, frente ao Desportivo das Aves (3-1), e na primeira jornada, diante do Desportivo de Chaves (5-0).

c/ Lusa