Sérgio Conceição espera jogo difícil frente ao Tondela

Sérgio Conceição garantiu, no entanto, que é obrigação do FC Porto “”, apesar do desgaste no último encontro, com o AC Milan, a contar para a Liga dos Campeões.”, salientou o técnico dos "dragões" em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Tondela.Em relação ao adversário, Sérgio Conceição não poupou elogios, mas revelou-se preparado para as dificuldades que o Tondela poderá apresentar.”, garantiu.





Os jogadores e os penáltis







Questionado sobre se considera que Taremi tem o rótulo de um jogador que procura a grande penalidade, Sérgio Conceição não poupou os elogios ao avançado iraniano.”, começou por dizer o treinador, que criticou ainda algumas decisões da arbitragem, nomeadamente numa situação com Taremi no último jogo para o campeonato com o Paços de Ferreira.”, criticou.O FC Porto, segundo classificado, com 20 pontos, menos um que o líder Benfica, desloca-se no sábado, às 18h00, a Tondela para defrontar a equipa de Pako Ayestarán, que ocupa a 10.ª posição, com nove pontos, numa partida que será arbitrada por Fábio Veríssimo.