Sérgio Conceição espera "jogo difícil" frente ao Vitória de Setúbal

O técnico dos ‘dragões’, que lideram o campeonato, elogiou a equipa de Setúbal, bem como o treinador José Couceiro, mas admitiu que o grupo portista está preparado para lutar pela vitória.



"Estamos perante um adversário difícil. Vai ser uma partida difícil como são todos os jogos da I Liga. É certo que o Vitória de Setúbal está a passar algumas dificuldades, mas é nestes momentos difíceis que as equipas tentam superar e inverter esse momento”, afirmou Sérgio Conceição.



O treinador ‘azul e branco’ reconheceu valor à formação vitoriana, que ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar da classificação: “O Vitória de Setúbal tem jogadores jovens de qualidade, tem um treinador que tem experiência, que estimo e considero. Com discurso muito coerente".



Mesmo consciente das dificuldades, Sérgio Conceição assumiu em pleno "a responsabilidade de ultrapassar esta etapa e conquistar mais três pontos".



A pressão é algo que o treinador acredita que estará sempre do lado do FC Porto, que encara como um fator positivo.



"A pressão está sempre presente. Estamos em igualdade com o Sporting, com mais três pontos do que o Benfica e a pressão é a mesma. Num clube como o nosso a pressão faz parte do dia a dia. Nos jogos estamos sempre pressionados a dar resposta positiva e a dar sempre o melhor. Eu lido bem com a pressão. Gosto de jogar finais. Viver desta forma apaixonada é fantástico. Jogar para nada não tem a ver comigo. A pressão é sempre boa", frisou.



Em relação à reabertura do mercado de transferências, o treinador admitiu sentir-se "desconfortável em falar desse assunto nesta altura", realçando estar "em sintonia com o presidente" para definir o melhor para a equipa.



Pinto da Costa, em entrevista ao jornal O Jogo, reforçou a confiança em Sérgio Conceição, garantindo que "se quisesse renovava já o contrato", e o técnico brincou com a situação.



"Mas eu ainda tenho contrato. Na verdade, nunca discuti um contrato aqui no FC Porto. Quando vim para o FC Porto pela primeira vez, a minha alegria era tão grande que nem vi o que estava escrito. Desta vez, como a guerra foi tão grande para vir para aqui com o Nantes, mal me puseram um contrato à frente assinei. Não gosto destes elogios. Se me elogiarem no final da época depois de ganhar o campeonato é outra coisa", rematou.



O FC Porto, líder com os mesmos 33 pontos do Sporting, visita o Vitória de Setúbal, 16.º com 10, no domingo, a partir das 20h30, em jogo da 14.ª jornada da I Liga.