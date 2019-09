Sérgio Conceição espera Santa Clara tão difícil tal como no ano passado

Lusa Comentários 21 Set, 2019, 18:24 / atualizado em 21 Set, 2019, 18:25 | 1.ª Liga

O técnico analisou pormenorizadamente o adversário e assegurou que os `dragões` estão preparados para contrariar as adversidades que os insulares possam apresentar.

"Olhamos para o adversário. O Santa Clara é uma equipa bem organizada. No ano passado fez um campeonato tranquilo. Dificultou normalmente a tarefa aos ditos grandes. E amanhã [no domingo] esperamos essa dificuldade. Está a dar continuidade à equipa bem organizada, nomeadamente no plano defensivo. Sofreu só dois golos", advertiu o técnico dos `dragões`.

Sérgio Conceição assegurou que o FC Porto está preparado para a combatividade do Santa Clara, independentemente de qual a estratégia a utilizar pelo técnico João Henriques no Estádio do Dragão.

Sobre o que se pode esperar dos portistas para este jogo, o treinador foi claro e explicou que não admite menos que "um FC Porto fiel àquilo que trabalha todos os dias e à dinâmica que está definida para o jogo".

Além disso, fez referência ao facto de este jogo se realizar "poucas horas" depois do último - a contar para a Liga Europa, frente ao Young Boys (vitória por 2-1) - admitindo que ainda é preciso avaliar os jogadores "que estão em melhores condições para construir o melhor `onze`".

Sérgio Conceição não se mostrou preocupado com o facto de o FC Porto não ter marcado muitos golos, nos últimos jogos, e de as vitórias não terem sido muito expressivas.

"Ficava preocupado se não ganhasse os jogos. Temos de perceber o que estamos a fazer bem durante o jogo e perceber que podemos melhorar alguns aspetos. Somos uma equipa com uma capacidade ofensiva muito grande e, nos últimos anos, fomos a melhor defesa do campeonato", frisou.

O treinador dos `dragões` comentou ainda o facto de a recandidatura do presidente Pinto da Costa ser anunciada na próxima semana.

"Toda a gente sabe o que penso do meu presidente. O nosso presidente é eterno", afirmou ainda.

O FC Porto, terceiro classificado com os mesmos 12 pontos do segundo classificado, Benfica, recebe o Santa Clara, sétimo com oito, no domingo, às 20:30, em jogo da sexta ronda da I Liga.