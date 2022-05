Sérgio Conceição quer festejar o título com uma vitória frente ao Estoril

"A festa é depois do jogo. Temos um jogo para fazer, preparámos o jogo com o espírito com que preparámos muitos outros. Temos de olhar para o jogo não a pensar em recordes, mas sim em focar-nos na nossa tarefa durante os 90 minutos para ganhar os três pontos. O adepto do FC Porto quer festejar o título durante a semana em cima de uma vitória", esclareceu o treinador, em conferência de imprensa de imprensa de antevisão da partida da 34.ª e última jornada, agendada para sábado.

Sobre a possibilidade de dar a oportunidade a jogadores que ainda não jogaram em jogos do campeonato, Sérgio Conceição garantiu que vai fazer o que considerar melhor em função do jogo.

"Vou utilizando os jogadores que acho importantes para ganhar os jogos. Alguns ainda não participaram em jogos do campeonato, vamos ver, em função do jogo, em função do que vamos ter com o Estoril, uma equipa que fez um excelente campeonato. Uma equipa que vem da II Liga e faz o que o Estoril fez, é de louvar. Trabalhámos para tentar vencer o jogo", garantiu.

O técnico dos dragões foi questionado sobre a continuidade no FC Porto mas, apesar de ter contrato até 2024, preferiu não abordar a questão.

"O meu futuro é o jogo de amanhã [sábado] e a final da Taça de Portugal. E olhar para o futuro dos nossos jovens da equipa principal, que são muitos. Tudo o que seja mercado, saídas e entradas, fica à porta do Olival", esquivou-se o treinador que está há cinco épocas no comando dos portistas.

Sérgio Conceição falou ainda do incidente que aconteceu durante os festejos do FC Porto no Estádio do Dragão, onde morreu um adepto esfaqueado.

"Foi um episódio triste, no futebol ou na sociedade em si. Ninguém gosta. Foi o combustível para muita da imprensa. Permitam-me mandar a bicada. Falou-se muito de cenas desagradáveis e não se falou no mérito dos jogadores e equipa do FC Porto na conquista de mais um campeonato. São cenas a condenar, mas não é futebol, não queria ir muito por aí", salientou.

Questionado sobre se este é o melhor plantel que já treinou no FC Porto, Sérgio Conceição destacou a juventude que acompanha a atual equipa.

"No meu primeiro ano tinha Casillas, Maxi [Pereira], Herrera, Aboubakar, Marega e temos conseguido construir equipas sólidas e capazes de chegar ao fim desde aí. Agora, há muita gente, como o Fábio Vieira, Vitinha, Francisco Conceição, em quem pouca gente acreditava no início do ano. Qual é o FC Porto que pratica o melhor futebol? Depende de muita coisa, depende do tipo de futebol de que gostas. As pessoas gostavam muito de ver o FC Barcelona a jogar e eu adormecia", referiu.

O FC Porto, líder e já campeão, com 88 pontos, recebe no sábado, às 18:00, o Estoril Praia, oitavo classificado, com 39, num encontro que será arbitrado por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.