Sevilha anuncia princípio de acordo para empréstimo de Miguel Layún

Lusa 29 Jan, 2018, 16:21 | 1.ª Liga

De acordo com o clube andaluz, a mudança do lateral mexicano para Sevilha depende dos exames médicos, marcados para terça-feira.



Layún, de 29 anos, chegou ao FC Porto em 2015/16, tendo, ao serviço dos ‘dragões’, disputado 79 encontros e marcado 11 golos.



Antes de chegar ao FC Porto, o mexicano passou pelos mexicanos América e Veracruz, entre outros, com passagens pelos italianos do Atalanta e pelos ingleses do Watford.