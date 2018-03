Silas admite que Vitória minhoto é "incógnita" devido à mudança de treinador

Lusa Comentários 03 Mar, 2018, 15:13 | 1.ª Liga

"É uma incógnita, apesar de eu conhecer as ideias gerais do 'mister' (José) Peseiro. É um treinador com muita experiência e o qual admiro. Vi muitos jogos das equipas dele. Uma das melhores equipas a jogar futebol nos últimos anos foi o Sporting, do 'mister' Peseiro (em 2004/05). Tenho uma ideia de como se poderão apresentar", afirmou Silas, em conferência de imprensa.



O técnico preparou a sua equipa com base no que os vitorianos fizeram "nos últimos jogos", ainda com Pedro Martins ao leme, mas também observando encontros dos emblemas que José Peseiro, o novo treinador dos minhotos, orientou recentemente.



"(Estes jogos) Preparam-se mais a pensar no que vimos. Temos de nos agarrar ao que foi o Vitória nos últimos jogos, ver jogos do 'mister' Peseiro noutros lados e tentar perceber como eles se podem apresentar. É um clube que tem exigência e sei mais ou menos o que vou encontrar", revelou.



Por outro lado, Silas aplaudiu a proposta da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com vista à criação de um campeonato sub-23, mas pediu maior atenção para a II Liga e Campeonato de Portugal, considerando que as duas competições "não têm modelos competitivos".



"Se não pensarmos nesses dois modelos, dificilmente teremos um modelo competitivo na I Liga. Os escalões secundários são a base do futebol da I Liga. Pensar só na I Liga é pensar em ir apenas buscar jogadores lá fora, porque, nesses escalões, a partir de janeiro e fevereiro, há muitos jogos que não valem nada, há poucas equipas a lutar por objetivos", exprimiu.



O técnico continuou a reflexão, lembrando as consequências para o futebol nacional: "A partir desse período, essas ligas tornam-se menos competitivas, os jogadores não têm a mesma evolução e nós teremos de ir buscar fora. Só que, como não temos muito dinheiro, não podemos competir com outras ligas. É preciso tornar os modelos de baixo mais competitivos, para não termos de ir buscar tanta gente fora".



Belenenses, 11.º classificado, com 27 pontos, e Vitória de Guimarães, nono, com 29, jogam no domingo, a partir das 20:15, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.