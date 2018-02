Silas diz que visita a Setúbal "vai exigir muito" do Belenenses

Lusa 04 Fev, 2018, 19:10 | 1.ª Liga

"Sinto que o Vitória está a crescer. Vi muitos jogos do Vitória ao vivo este ano e fiquei sempre com a sensação de que a posição que ocupam não é condizente com o futebol praticado. Poderiam ter mais pontos", disse Silas, em conferência de imprensa.



O técnico, que fazia a antevisão da partida de segunda-feira, no Bonfim, lembrou que os sadinos levam quase uma dezena de jogos sem perder em todas as competições e deixou elogios a José Couceiro.



"Vamos defrontar um grande rival, que não perde há nove jogos, entre os quais com o Benfica e o Sporting (dois). Vai exigir muito de nós, temos de estar muito concentrados para não termos dissabores. Conheço o treinador do Vitória, e a pessoa, porque já foi meu treinador e sei que vai ser um desafio muito duro para nós", referiu.



Por outro lado, Silas não espera encontrar um adversário fragilizado pela saída do avançado Gonçalo Paciência, que regressou ao FC Porto no mercado de inverno: "Têm o André Pereira (emprestado pelo FC Porto) e o Edinho, que tem sido importante. Perderam o Gonçalo, mas ficaram com mais opções, porque contrataram bem".



Silas analisou ainda os mais recentes reforços da sua equipa (Yazalde e Licá), considerando que "trazem mais opções, variabilidade, experiência e vêm com vontade de trabalhar, com a mente aberta".



Ainda antes do final da conferência, o técnico foi questionado sobre os desacatos que ocorreram na Assembleia Geral do clube, no sábado, afirmando que está no Belenenses "para defender o emblema" e que "SAD ou clube é Belenenses".



"O meu trabalho é potenciar a equipa e os jogadores. Queria ver um Belenenses unido, mas não me compete falar sobre isso. Desejo que os adeptos, independentemente de apoiarem a SAD ou o clube, se sintam orgulhosos (com a equipa de futebol). Quando marcámos o golo ao Benfica, aqui, no Estádio do Restelo, olhei para trás e vi toda a gente a saltar. Dificilmente as pessoas estariam a pensar se eram do clube ou da SAD", rematou.



Belenenses, 12.º classificado, com 21 pontos, e Vitória de Setúbal, 16.º, com 15, jogam na segunda-feira, a partir das 21:00, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.