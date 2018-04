Silas: "Para mim, no futebol, houve um antes e um depois de Jesus"

Lusa Comentários 14 Abr, 2018, 15:12 | 1.ª Liga

Na conferência de imprensa de antevisão do desafio deste domingo, o técnico dos 'azuis' do Restelo manifestou a sua determinação de manter o registo caseiro sem derrotas com os 'grandes' - empate diante do Benfica (1-1) e vitória sobre o FC Porto (2-0) -, mas antecipa dificuldades frente aos 'leões' pela imprevisibilidade tática da equipa de Jorge Jesus.



"Não é segredo que foi o treinador que mais me marcou. Para mim, no futebol, houve um antes de Jesus e depois de Jesus. O facto de não ter saído de Portugal prejudicou o reconhecimento que ele merece. Há poucos treinadores que estejam tanto tempo à frente do seu tempo como ele. Ele é de classe mundial", frisou.



Silas não poupou elogios ao jogo de quinta-feira da formação de Alvalade diante do Atlético de Madrid, para os quartos de final da Liga Europa, relembrando que o Sporting "banalizou por completo o Atlético, que é o segundo da Liga espanhola", e que, por força disso, se deverá apresentar ainda mais forte no Estádio do Restelo.



"Vai ser um jogo difícil, contra um adversário que ainda não sabemos muito bem como se vai apresentar, porque utilizam vários sistemas. É verdade que tiveram este jogo com o Atlético e têm depois o jogo com o FC Porto para a Taça, o que torna as coisas um pouco mais difíceis para eles, mas para nós também não ficam mais fáceis", referiu.



O discurso ambicioso do jovem técnico do Belenenses foi uma vez mais abordado em conferência de imprensa, com Silas a reafirmar que a ideia da equipa é "procurar o golo" e a vitória, à semelhança do que já tinha tentado fazer contra os outros 'grandes'.



"O Sporting neste momento está em quarto lugar, pelo que espero um Sporting à procura da vitória. E nós também vamos procurar ganhar. Jogamos sempre para ganhar. Há jogos que conseguimos ganhar e outros em que não conseguimos. Só perdemos um dos últimos seis jogos. Para defrontar estas equipas temos de ser valentes", reconheceu.



O Belenenses, 11.º classificado, com 33 pontos, recebe este domingo, às 20:15, o Sporting, quarto classificado, com 68 pontos, em jogo a contar para a 30ª jornada da I Liga, agendado para o Estádio do Restelo, em Lisboa.