Silas reconhece posição inesperada do Belenenses e admite quebra para segunda volta

“No início da temporada achava que ia ser difícil estar nesta posição, mas os resultados apareceram, as exibições também e acho que nos podemos manter nesta posição abaixo do quatro [classificado] e lutar por estes lugares”, confessou Silas, em conferência de imprensa.



Ainda assim, o técnico dos ‘azuis’ lembra que o objetivo é a manutenção e que as fases más podem aparecer, mas não esconde o desejo de terminar o campeonato perto dos 50 pontos.



“Se fizermos e chegarmos a esses números [50 pontos] seria uma coisa extraordinária. Sei que vamos ter quebra e mesmo nesta primeira volta tivemos fases menos boas e alguns jogos sem ganhar. Vai ser uma [segunda] fase em que, se calhar, vamos ter alguma série de jogos menos positiva”, declarou.



Na sétima posição a três pontos de Vitória de Guimarães e Moreirense, Silas considera que o lugar confortável “permite à equipa arriscar em certas fases do jogo”.



Sobre o desafio no Estádio na Madeira, no domingo, o treinador dos ‘azuis’ elogiou o trabalho feito por Costinha no comando do Nacional, depois de terem vivido uma série de resultados menos boa.



“O Nacional tem uma equipa muito boa, passou por uma fase inicial mais difícil, porque trazia uma equipa da II liga. O Costinha está a fazer um trabalho extraordinário e sei que vamos passar muitas dificuldades, mas vamos com a intenção de poder ganhar”, argumentou.



Ainda relativamente à partida, Silas recordou as vezes que atuou como jogador num dos campos mais complicados da I Liga: “Jogar na Choupana é realmente difícil, já joguei lá por vários clubes e perdi mais vezes do que aquelas que ganhei. Temos essa consciência”.



No domingo, o Belenenses, sétimo classificado, com 25 pontos, desloca-se à Madeira para defrontar o Nacional, 11.º, com 19, no Estádio da Madeira, pelas 15:00, num encontro da 17.ª jornada do campeonato.